– Sprawa jest prosta. Skoro z prawie wszystkich badań wynika, że mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim, po to, żebym mógł tam z nim wygrać, po to, żeby te wasze złe rządy wreszcie zakończyć – odpowiedział mu kandydat Konfederacji.