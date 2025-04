Kandydat KO Rafał Trzaskowski miał na debacie ze sobą flagę Polski. – To jest flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich. Jak zgasły światła, to ją porzucił. Wszyscy wiemy, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Flagi się nie porzuca – padło.