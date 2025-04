Podczas debaty "Super Expressu" kandydat na prezydenta, ekonomista Artur Bartoszewicz, formułował wyjątkowo długie i skomplikowane pytania, które przyćmiły same odpowiedzi. Styl ten sprawił, że jego wystąpienie nie należało do najmocniejszych punktów wieczoru.

Bartoszewicz nie wypadł najlepiej podczas debaty w "SE"

– Patologia w państwie, wykreowana przez partie w postaci dystrybucji do swoich struktur złotych subwencji, wydatkowanych na botoks, logopedów i podróże. To jest codzienność partii politycznych. To jest z naszych podatków. Czy złoży pan projekt o zamianie na odpis PIT-owski dla partii politycznych? – chciał dowiedzieć się Artur Bartoszewicz.