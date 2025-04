Czym dokładnie jest AMLA? Poznaj nowego strażnika finansów UE

AMLA, czyli Anti-Money Laundering Authority, to nowa, niezależna agencja Unii Europejskiej. Jej główna siedziba została ulokowana we Frankfurcie nad Menem, finansowym sercu Niemiec i Europy. Powstanie AMLA to odpowiedź UE na potrzebę skuteczniejszego zwalczania przestępczości finansowej, która co roku pochłania miliardy euro i destabilizuje gospodarki.