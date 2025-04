Marek Jakubiak zadał podczas poniedziałkowej debaty "SE" pytanie Maciejowi Maciakowi. – Oburza mnie fakt, że ludzie, którzy zapomnieli, że klepali się po plecach z Władimirem Putinem , zarzucają panu prorosyjskość. Chciałbym zapytać, czy pan to rozumie? Dlaczego tak się dzieje? – padło pytanie.

– Wytwarzane są antyrosyjskie nastroje w społeczeństwie. Cwaniacy w polityce próbują na antyrosyjskim poglądzie ugrać sukces wyborczy. Jak oni się będą zachowywać później, to pewnie tak jak zwykle. Nie dotrzymają obietnic z kampanii – stwierdził Maciak.

Jakubiak zapytał go również, "czy podziwia Władimira Putina ". Ten odparł, że tak. – Każdy z nas w Polsce nie wytrzymałby takiej presji – wskazał.

Wówczas zdegustowany jeden z kandydatów krzyknął do niego: "Brawa dla Putina!". Był to Krzysztof Stanowski .

Kim jest Maciej Maciak?

Maciej Maciak urodził się we Włocławku. To dziennikarz, działacz społeczny i polityk, który kandyduje na urząd prezydenta jako lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju (RDiP).

Maciak przez wiele lat był związany z lokalnymi mediami we Włocławku. W przeszłości był związany z Samoobroną i Bezpartyjnymi Samorządowcami. W 2006 roku kandydował do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a w 2018 i 2024 roku ubiegał się o urząd prezydenta Włocławka – zdobywając odpowiednio 14,13 i 7,42 proc. głosów. W 2023 roku startował też do Sejmu z list RDiP – uzyskał 1 298 głosów w okręgu nr 5.​