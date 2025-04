W poniedziałek o godzinie 18:00 rozpoczęła się debata prezydencka, w której biorą udział wszyscy kandydaci i kandydatki na prezydenta (13). Gdy przyszła kolej marszałka Sejmu, Szymona Hołowni , by zadawać pytanie, wskazał on Sławomira Mentzena .

Lider Konfederacji podszedł do Hołowni i wyciągnął telefon, by zrobić z nim selfie. Marszałek uśmiechnął się do aparatu, a Mentzen uwiecznił moment.