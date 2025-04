Kluczowe cele nowych regulacji

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, głównym motorem zmian jest potrzeba uporządkowania sektora wynajmu krótkoterminowego. Obecnie brakuje kompleksowych danych na temat skali tego zjawiska, co utrudnia m.in. skuteczne opodatkowanie uzyskiwanych z niego dochodów. Wprowadzenie centralnego wykazu obiektów wynajmu krótkoterminowego ma na celu:

Jak ma działać system rejestracji?

Kto będzie podlegał obowiązkowi? Rejestracji będą musieli dokonać wszyscy właściciele nieruchomości lub operatorzy (osoby fizyczne i firmy) oferujący usługi zakwaterowania krótkoterminowego (definicja krótkiego terminu będzie doprecyzowana w ustawie, ale często odnosi się do pobytów np. poniżej 30 dni). Jakie dane będą wymagane? Prawdopodobnie konieczne będzie podanie danych właściciela lub operatora, dokładnego adresu nieruchomości , liczby oferowanych miejsc noclegowych, a być może także informacji o spełnianiu podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Unikalny numer identyfikacyjny: Po pomyślnej rejestracji, każdy obiekt otrzyma unikalny numer identyfikacyjny . Numer ten będzie musiał być obowiązkowo umieszczany we wszystkich publicznych ofertach wynajmu, w tym na popularnych platformach rezerwacyjnych jak Airbnb, Booking.com czy portalach ogłoszeniowych.

Konsekwencje dla rynku i właścicieli

Wprowadzenie obowiązku rejestracji to istotna zmiana. Brak wpisu do rejestru lub niepodawanie numeru identyfikacyjnego w ofertach ma wiązać się z sankcjami, w tym karami finansowymi. Organy państwowe (np. Inspekcja Handlowa, urzędy skarbowe) zyskają narzędzie do łatwiejszej identyfikacji i kontroli podmiotów działających w "szarej strefie".