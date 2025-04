Ich przyjęcie, jak podaje BAS, uzasadniono brakiem "wiarygodnych informacji na temat usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych, takich jak tożsamość wynajmującego, miejsce oferowania usług oraz czas ich trwania", co utrudnia organom publicznym "ocenę rzeczywistego wpływu tych usług oraz opracowanie i egzekwowanie odpowiednich i proporcjonalnych rozwiązań politycznych".

Co się zmieni? Kluczowe założenia nowego rozporządzenia:

Cel nowych przepisów:

Monitorowanie rynku i tworzenie lepszych statystyk. Opracowywanie bardziej świadomych polityk publicznych (np. mieszkaniowych, turystycznych). Skuteczniejsze egzekwowanie już istniejących przepisów dotyczących m.in. podatków, bezpieczeństwa, limitów dni najmu czy wymogów strefowych.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rozporządzenie (UE) 2024/123 weszło w życie w maju 2024 roku. Jednak kluczowe obowiązki, w tym te dotyczące przekazywania danych przez platformy i stosowania systemów rejestracji, zaczną obowiązywać 24 miesiące po wejściu w życie rozporządzenia, czyli w połowie 2026 roku. Daje to państwom członkowskim, platformom i gospodarzom czas na dostosowanie się do nowych wymogów.

Jak prace nad rozporządzeniem wyglądają w Polsce?

Jak czytamy we wspomnianej analizie BAS obecnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają prace nad projektem ustawy regulującej wybrane zagadnienia dotyczące najmu krótkoterminowego. W nawiązaniu do rozporządzenia UE 2024/1028 wynajmujący zostaną zobowiązani do rejestracji nieruchomości i uzyskania numeru identyfikacyjnego, który należy umieścić w ogłoszeniach.