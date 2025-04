118 tys. wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV w 2024 r.. Co grozi za niepłacenie? Fot. Dawid Wolski/East News

Abonament RTV z założenia służy finansowaniu Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, by mogły realizować misję. Zgodnie z ostatnim (z dnia 10 maja 2023 r.) rozporządzeniem KRRiT (to ona ustala wysokość stawki) trzeba płacić za użytkowanie radioodbiornika (nie tylko w domu, ale i np. w samochodzie) lub telewizora (nawet jeśli nie oglądamy tradycyjnej telewizji).

W tym pierwszym wypadku (samo radio) opłata wynosi to 8,70zł/miesiąc, a jeśli mamy i radio, i TV to wtedy abonament kosztuje aż 27,30 zł/miesiąc. Tajemnicą poliszynela jest to, że większość osób i tak nie płaci abonamentu RTV. Szacunki podają, że robi to tylko 10 proc. osób zobowiązanych do tej opłaty.

Tylko w 2024 r. było 118 tys. wezwań do zapłaty zaległego abonamentu RTV. Co grozi za niepłacenie?

Dlatego Poczta Polska intensyfikuje kontrole w domach. "Fakt" dotarł do najnowszych danych KRRiT. "Okazuje się, że tylko w zeszłym roku poczta wystawiła 118 tys. upomnień do abonentów zalegających z wnoszeniem opłaty abonamentowej – tak wynika ze sprawozdania KRRiT za 2024 r. Zadłużenie w całości lub części uregulowało 32 tys. abonentów. W stosunku do pozostałych abonentów zalegających z opłatami Poczta Polska wystawiła 21 tys. tytuły wykonawcze" – czytamy w artykule.

Jeśli nie płacimy abonamentu, choć kontrola wykazała, że mamy TV lub radio, to Poczta Polska najpierw wysyła upomnienie. Jeśli dalej się wymigujemy, to kierowany jest tytuł wykonawczy do skarbówki. Urzędnicy wtedy po prostu ściągają nasze zadłużenie bezpośrednio z konta.

Kara za niepłacenie abonamentu wynosi 30-krotność stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Zatem można dostać 261 zł mandatu za radio i 819 zł za TV. To stawki za jeden miesiąc, więc jeśli nie płaciliśmy przez wiele miesięcy, to grzywna ulegnie zwielokrotnieniu. Np. rekordzista z 2023 r. miał do zapłaty 187 tys. zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Opłata abonamentowa RTV jest obowiązkowa, ale nie dla wszystkich. Jednak jeśli spełniasz warunki do zwolnienia, warto zgłosić, aby uniknąć opłat. Poniższe grupy nie muszą płacić:

Osoby powyżej 75. roku życia Emeryci i renciści – osoby, których świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby z niepełnosprawnościami:

Osoby z orzeczoną pierwszą grupą inwalidzką Osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy Osoby z trwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności Osoby głuche lub głuchonieme Osoby niewidome z ostrością wzroku nie większą niż 15 proc.

Inne grupy:

Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy Osoby bezrobotne, ale zarejestrowane w urzędzie pracy Kombatanci i weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi Członkowie rodzin po zmarłych kombatantach i inwalidach wojennych (spełniający określone kryteria).