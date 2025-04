Do zdarzenia doszło około godziny 10:30. Według wstępnych informacji nożownik wszedł do gabinetu poradni ortopedycznej i zaatakował lekarza . Ofiarą jest około 40-letni specjalista, który z poważnymi obrażeniami trafił na stół operacyjny.

Atak nożownika w szpitalu w Krakowie. Napastnik został zatrzymany

– Napastnik to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego (między Krakowem a Kielcami - red.). Stan poszkodowanego lekarza jest poważny. Agresor został zatrzymany, jest w naszej dyspozycji. Na miejscu trwają policyjne czynności – poinformował TVN24 komisarz Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.

Motyw? Pretensje do lekarza. Szpital wystosował specjalny komunikat

Wstępne ustalenia wskazują, że atak nie był przypadkowy. Sprawca miał kierować pretensje bezpośrednio do zaatakowanego lekarza. Co dokładnie go motywowało, na razie nie wiadomo.