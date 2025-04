Atak nożownika w szpitalu w Krakowie. Nieoficjalne ustalenia o napastniku

Jak nieoficjalnie ustaliła "GW", 35-latek był po operacji ręki, którą wykonał zaatakowany ortopeda. "We wtorek tuż po godzinie 10 mężczyzna wpadł do gabinetu i nie zważając, że trwa tam inna wizyta, wymachiwał dokumentacją. Krzyczał. W końcu wyjął nóż i zaatakował lekarza" – czytamy w relacji "Wyborczej" .

Nie żyje zaatakowany lekarz ze szpitala w Krakowie

– Kolega został przewieziony do nas zaraz po tym co stało się w poradni ortopedycznej. Stwierdziliśmy liczne rany kute klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych, kończyn dolnych. Obrażenia niestety okazały się śmiertelne. Operacja trwała ponad dwie godziny – mówił na konferencji prasowej doktor Rafał Depukat, kierownik bloku operacyjnego.

– Mamy do czynienia z pacjentem, który był niezadowolony z przebiegu leczenia. Niestety pacjent podjął najgorszą z możliwych decyzji, polegającą na tym, że chciał sprawę wyjaśnić sam. Coś, drodzy państwo, co nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia dla tego typu działalności, dla tego typu tragedii – dodał do tego dyrektor placówki Marcin Jędrychowski.