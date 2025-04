Lekarz został zaatakowany w poniedziałek 29 kwietnia przed południem w gabinecie poradni ortopedycznej przez pacjenta , który – według wstępnych informacji – miał mieć do niego pretensje. 35-letni sprawca został zatrzymany przez policję, a na miejscu od rana trwały intensywne czynności śledcze.

– Kolega został przewieziony do nas zaraz po tym co stało się w poradni ortopedycznej. Stwierdziliśmy liczne rany kute klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych, kończyn dolnych. Obrażenia niestety okazały się śmiertelne. Operacja trwała ponad dwie godziny – mówił na konferencji prasowej doktor Rafał Depukat, kierownik bloku operacyjnego.

Atak nożownika w szpitalu w Krakowie. Operowany lekarz nie żyje

O śmierci ok. 40-letnego lekarza poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna . W poruszającym wpisie na platformie X wyraziła swój żal i oburzenie po tragedii:

– Napastnik to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Agresor został zatrzymany, jest w naszej dyspozycji. Na miejscu trwają policyjne czynności – przekazał TVN24 komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dyrektor szpitala: Byliśmy bezradni

– Został zaatakowany przez pacjenta, bez żadnego ostrzeżenia , podczas wizyty z inną pacjentką. Mimo zaangażowania ogromnej liczby osób, bo ponad 20 osób było zaangażowanych w ratowanie zdrowia i życia Pana doktora, nie udało się go uratować – mówił ze łzami w oczach dyrektor szpitala.

– Ten szpital jest jak jedna wielka rodzina. My się tutaj lubimy, pracujemy razem, znamy ze sobą, niektórzy się znają prywatnie. To jest pierwsza taka poważna sytuacja. Mieliśmy dotąd różne incydenty, kłótnie, krzyki osób będących pod wpływem alkoholu, ale nigdy nie doszło do czegoś takiego – komentował.