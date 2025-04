Dr Tomasz Solecki był cenionym ortopedą – na portalu Znany Lekarz uzyskał najwyższą możliwą ocenę, opartą na ponad 400 recenzjach wystawionych przez pacjentów. "Rzeczowa i b. miła konsultacja. Pan doktor wyjaśnił, jak się przygotować do zabiegu i poinformował o dalszym leczeniu" – pisała kilka dni temu pani Barbra.

Tomasz Solecki miał bardzo dobre opinie jako specjalista

"Jestem bardzo zadowolona z pierwszej wizyty u Doktora Soleckiego. To profesjonalista z ogromną wiedzą, który dokładnie przeanalizował mój problem, przeprowadził szczegółowe badania i jasno wyjaśnił dalsze kroki leczenia. Wizyta przebiegła w przyjaznej atmosferze a lekarz wykazał się dużą cierpliwością i empatią. Czułam, że jestem w dobrych rękach. Całym sercem polecam każdemu, kto szuka kompetentnego i zaangażowanego ortopedy" – taką opinię w zeszłym tygodniu o ortopedzie zostawiła pani Anna.

"Lekarz mimo lekkiego opóźnienia bardzo zaangażował się w zbadanie problemu i bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Takich lekarzy z pasją do swojej profesji i do pomocy ludziom się po prostu poleca w ciemno. Cieszę się, że trafiłam na takiego specjalistę, który jeszcze potrafi w komunikację" – czytamy w kwietniowym we wpisie pani Moniki.