1. Zapewnij bezpieczną kryjówkę

Podczas burzy warto zadbać o to, aby pies miał swoje bezpieczne miejsce, w którym będzie mógł się schować. Może to być na przykład łazienka, w której dobrze jest położyć kocyk lub legowisko, tworząc dla pupila spokojną przestrzeń. Dobrym rozwiązaniem jest także udostępnienie psu szafy, gdzie będzie mógł się skryć, czując się bezpiecznie i komfortowo.

"Psy wywodzą się od wilków, które spędzają czas w norach, dlatego nadal preferują miejsca przypominające takie schronienia. Zapewnienie im zamkniętej przestrzeni, która kojarzy się z bezpieczeństwem, eliminuje niepotrzebne bodźce z zewnątrz. Jeśli pies znajduje się w takiej znajomej i komfortowej przestrzeni, będzie to dla niego bardziej uspokajające i kojące" – wyjaśnia Trista Miller, certyfikowany trener CPDT w rozmowie z American Kennel Club .

2. Zasłoń okna

Widząc nagłe rozbłyski światła, pies może poczuć się przerażony i zagubiony, co jeszcze bardziej nasili jego lęk. Zasłonięcie okien firanami lub roletami ograniczy dostęp do widoku burzy, co pomoże zmniejszyć stres u czworonoga. "Postaraj się zminimalizować hałas i światło. Możesz zasłonić okna, włączyć uspokajającą muzykę, aby poczuł się bezpieczniej" – radzi ekspertka z Petsitters.