Zagrożenie pożarowe w lasach praktycznie całej Polsce. Gdzie jest najgorzej? Fot. www.bdl.lasy.gov.pl

Od początku roku do 28 kwietnia w Polsce wybuchło niemal 1800 pożarów lasów. Tymczasem w zeszłym roku w tym samym okresie było ich ponad 400.

– Sytuacja jest poważna. W lasach jest bardzo sucho, a krótkookresowe, przelotne deszcze nie poprawiają tej miejscowo, dramatycznej wręcz, sytuacji. Przed nami długi weekend majowy, który również zapowiada się bezdeszczowo – mówi Jerzy Fijas zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej.

I dodaje: – Tysiące rodzin z dziećmi w naszym kraju ruszą do lasu, aby wypocząć, dlatego apelujemy, aby korzystać z lasu odpowiedzialnie i rozpalać ogień tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Zagrożenie pożarowe w praktycznie całej Polsce. Gdzie jest najgorzej?

Na rządowej stronie "Bank danych o lasach" jest dostępna mapka z aktualną sytuacją pożarową. Stan na 2 maja (piątek), godzinę 9:00 pokazuje skalę problemu. Praktycznie cała Polska jest na niej zaznaczono na żółto (zagrożenie średnie) lub czerwono (zagrożenie duże). Jedynie na południowych krańcach kraju nie ma alarmów.

Fot. www.bdl.lasy.gov.pl

Lasy Państwowe stale monitorują wilgotność ściółki i stopień zagrożenia pożarowego. W przypadku bardzo wysokiego ryzyka, nadleśnictwa wprowadzają okresowe zakazy wstępu do lasu.

I tak jest już obecnie w kilkudziesięciu miejscach. "Aktualnie okresowym zakazem wstępu do lasu objęte są wybrane obszary leśne na terenie 30 z 429 nadleśnictw" – czytamy na stronie, na której można na bieżąco śledzić lasy z zakazami.

Uważajmy na majówce w lasach. Zasady, których trzeba przestrzegać w czasie suszy

Jeśli wybierzemy się do lasu na majówkę (i nie tylko), to przede wszystkim powinniśmy zachowywać się ostrożnie i odpowiedzialnie i przestrzegać kilku podstawowych zasad, które przypominają strażacy i leśnicy:

Nie wjeżdżajmy samochodem do lasu. Pozostawmy go w miejscu do tego przeznaczonym. Rozgrzany silnik może doprowadzić do zapłonu suchej ściółki, znajdującej się pod samochodem lub w jego pobliżu. Pamiętajmy, że w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest używanie otwartego ognia , poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zabronione jest także wypalanie traw i pozostałości roślinnych na terenach leśnych . Reagujmy na nietypowe zachowania ludzi w lasach.

Jeśli z kolei wzniecimy lub zauważymy w lesie ogień lub dym, natychmiast dzwońmy pod numer alarmowy 112 lub 998.