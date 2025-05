Nie tylko mięsa i grill. Dziś wielkie promocje w Biedronce: 1+1 bez limitów

Jeśli ktoś więc nie robił zapasów wcześniej, to właśnie dziś, w piątek ma ostatnią okazję na kupienie czegoś do jedzenia, grillowania i imprezowania. W zasadzie wszystkie sieci sklepów przygotowały na ten dzień jakieś promocje i wyprzedaże.

Zrobiła też tak jedna z największych sieci handlowych w Polsce. Biedronka przyszykowała kilka kuszących akcji, w tym "1+1 bez limitu". Co to oznacza? Zwykle kiedy sklep dodaje nam drugi taki sam artykuł "za darmo" lub ze sporym upustem, liczba takich promocyjnych zestawów jest reglamentowana. Czyli jeśli kupujemy jeden sok, drugi dostajemy za pół ceny, ale możemy w ten sposób nabyć na przykład jedynie 4 kartony.

Tym razem Biedronka postanowiła nie ograniczać wyprzedaży. Możemy się więc spodziewać, że łowcy okazji ruszą do akcji i w sklepach może być dość tłoczno, zaś wyprzedawane towary mogą się szybko skończyć. A jest po co się spieszyć.

Bez limitu – lepiej się pospieszyć

Mięso mięsem, węgiel węglem. Podczas majówki warto jednak zbilansować dietę i zjeść coś zielonego. Na dziale z warzywami również mamy sporo promocji "1+1" bez limitu. Obejmują one szparagi zielone, czosnek na sztuki czy papryczkowe pomidorki. Na grilla (ale i do piekarnika czy na patelnię) świetnie nadaje się też cukinia, przeceniona dziś z prawie 12 do niespełna 5 złotych za kilogram.