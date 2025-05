Justin Bieber miał zaledwie 15 lat, gdy podpisał swój pierwszy kontrakt muzyczny z RBMG Records. W 2009 roku wydał swój debiutancki album pod tytułem "My World", który zapewnił mu globalną sławę. Od tamtej pory zdobył 23 nominacje do prestiżowych nagród Grammy (udało mu się wygrać tylko dwie statuetki), podróżował po całym świecie z czterema trasami koncertowymi i wystąpił w aż 111 teledyskach.

Fani niepokoją się o Justina Biebera

W ostatnich miesiącach paparazzi śledzili Biebera, jak spaceruje ze znajomymi po mieście. Niepokój wzbudziła szczupła sylwetka piosenkarza, a także jego ubiór – zwłaszcza opadające do kolan spodnie. Wtedy fani porównali jego wygląd do Aarona Cartera .

W kwietniu sieć zalały filmiki z drugiego weekendu festiwalu muzycznego Coachella w Kalifornii, na których Bieber dziwnie się zachowywał. Fani twierdzą, że na jednym z klipów czymś się zaciągał. "Wybaczcie, ale on nie wygląda dobrze"; "To nie jest 'zwykła zabawa', on zdecydowanie jest pod wpływem czegoś mocniejszego"; "Czemu towarzyszący mu ludzie nic z tym nie robią? Co jest z nimi nie tak?" – czytamy w komentarzach na TikToku.