Beyoncé zdobyła Grammy w kategorii "album roku". Oto inni zwycięzcy gali 2025 (LISTA) Fot. Rex Features / East News

Reklama.

Grammy 2025. Lista zwycięzców

Beyoncé była w tym roku nominowana w 11 kategoriach. Za album "Cowboy Carter" piosenkarka zdobyła złoty gramofon w kategorii "album roku" i "najlepszy album country". Na tym jednak nie kończy się jej szczęście – gwiazda sięgnęła po nagrodą za "najlepszy country występ duetu / grupy" za piosenkę "II Most Wanted" z Miley Cyrus.

Wcześniej żona Jaya-Z, który stał się swego czasu częścią skandalu wokół P.Diddy'ego, była nominowana do statuetki za "album roku" za płyty: "I Am... Sasha Fierce" (2010), "Beyoncé" (2015), "Lemonade" (2017) oraz "Renaissance" (2023).

Reklama.

Kendrick Lamar wygrał nagrody we wszystkich pięciu kategoriach, w których był nominowany. Odebrał m.in. nagrodę za "najlepszą piosenkę" w gatunku rap. Najlepszą nową artystką roku okrzyknięto zaś Chappell Roan, autorkę hitów "Pink Pony Club" i "Good Luck, Babe!".

Album Roku

New Blue Sun , Andre 3000 Cowboy Carter , Beyoncé – WYGRANA Short n’ Sweet , Sabrina Carpenter brat , Charli XCX The Rise and Fall of a Midwest Princess , Chappell Roan Djesse Vol. 4 , Jacob Collier Hit Me Hard And Soft , Billie Eilish The Tortured Poets Department , Taylor Swift

Nagranie Roku

"Now And Then" , The Beatles "Texas Hold 'Em" , Beyoncé "Espresso" , Sabrina” Carpenter "360" , Charli XCX "Birds Of A Feather" , Billie Eilish "Not Like Us" , Kendrick Lamar – WYGRANA "Good Luck, Babe!" , Chappell Roan "Fortnight" , Taylor Swift ft. Post Malone

Reklama.

Piosenka Roku

"A Bar Song (Tipsy)" , Shaboozey "Please Please Please" , Sabrina Carpenter "Birds Of A Feather" , Billie Eilish "Die With A Smile" , Lady Gaga & Bruno Mars "Not Like Us" , Kendrick Lamar – WYGRANA "Texas Hold 'Em" , Beyoncé "Good Luck, Babe!" , Chappell Roan "Fortnight" , Taylor Swift i Post Malone

Najlepszy Nowy Artysta Roku

Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin Raye Chappell Roan – WYGRANA Shaboozey Teddy Swims

Najlepszy Popowy Występ Duetu / Grupy

"us." , Gracie Abrams i Taylor Swift "LEVII'S JEANS" , Beyoncé i Post Malone "Guess" , Charli XCX & Billie Eilish "the boy is mine" , Ariana Grande, Brandy & Monica "Die With A Smile" , Lady Gaga & Bruno Mars – WYGRANA

Reklama.

Najlepszy Popowy Album

Short n' Sweet , Sabrina Carpenter – WYGRANA Hit Me Hard And Soft , Billie Eilish eternal sunshine , Ariana Grande Chappell Roan The Rise And Fall Of A Midwest Princess , Chappell Roan The Tortured Poets Department , Taylor Swift

Najlepszy Rockowy Występ

"Now and Then" , The Beatles – WYGRANA "Beautiful People (Stay High)" , The Black Keys "The American Dream Is Killing Me" , Green Day "Gift Horse" , IDLES "Dark Matter" , Pearl Jam "Broken Man" , St. Vincent

Najlepszy Metalowy Występ

"Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" , WYGRANA Gojira , Marina Viotti & Victor Le Masne – "Crown of Horns" , Judas Priest "Suffocate" , Knocked Loose Featuring Poppy "Screaming Suicide" , Metallica "Cellar Door" , Spiritbox

Najlepszy Rockowy Album

Happiness Bastards , The Black Crowes Romance , Fontaines D.C. Saviors , Green Day TANGK , IDLES Dark Matter , Pearl Jam Hackney Diamonds , The Rolling Stones – WYGRANA No Name , Jack White

Najlepszy Występ (Rap)

"Enough (Miami)" , Cardi B "When The Sun Shines Again" , Common & Pete Rock Featuring Posdnuos "NISSAN ALTIMA" , Doechii "Houdini" , Eminem "Like That" , Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar "Yeah Glo!" , GloRilla "Not Like Us" , Kendrick Lamar – WYGRANA

Najlepsza Piosenka Rap

"Asteroids" , Marlanna Evans "Carnival" , Jordan Carter, Raul Cubina, Grant Dickinson, Samuel Lindley, Nasir Pemberton, Dimitri Roger, Ty Dolla $ign, Kanye West and Mark Carl Stolinski Williams "Like That" , Kendrick Lamar Duckworth, Kobe “BbyKobe” Hood, Leland Wayne & Nayvadius Wilburn "Not Like Us" , Kendrick Lamar – WYGRANA "Yeah Glo!" , Ronnie Jackson, Jaucquez Lowe, Timothy McKibbins, Kevin Andre Price, Julius Rivera III & Gloria Woods

Reklama.

Najlepszy Album (Rap)

Might Delete Later , J. Cole The Auditorium, Vol. 1 , Common & Pete Rock Alligator Bites Never Heal , Doechii – WYGRANA The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) , Eminem We Don't Trust You , Future & Metro Boomin

Najlepszy Album (Muzyka elektroniczna / taneczna)

brat , Charli XCX – WYGRANA Three , Four Tet Hyperdrama , Justice Timeless , Kaytranada Telos , Zedd

Najlepsze Popowe / Taneczne Nagranie

"Make You Mine" , Madison Beer "Von Dutch" , Charli XCX – WYGRANA "L’Amour de Ma Vie (Over Now Extended Edit)" , Billie Eillish "yes, and?" , Ariana Grande "Got Me Started" , Troye Sivan

Reklama.

Najlepszy Teledysk

"Tailor Swif" , A$AP Rocky "360" , Charli xcx "Houdini" , Eminem "Not Like Us" , Kendrick Lamar – WYGRANA "Fortnight" , Taylor Swift ft. Post Malone

: