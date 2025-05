Tragiczny wypadek autobusu w Chorwacji

Przypomnijmy, że w sobotni poranek 6 sierpnia 2022 roku w Chorwacji doszło do dramatycznego wypadku z udziałem polskiego autokaru. Pojazd, przewożący pielgrzymów zmierzających do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie zjechał z trasy na autostradzie A4 – około 30 kilometrów na północ od Zagrzebia – i wpadł do rowu. Tragiczny bilans zdarzenia to 12 ofiar śmiertelnych, w tym kierowca, oraz 32 osoby ranne – aż 19 z nich w ciężkim stanie.