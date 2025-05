Nadal nie jest jasne, jak poznali się Nawrocki i "pan Jerzy"

Do sprawy odniósł się także sam premier. – Ta afera mieszkaniowa pana Nawrockiego brzydko pachnie, nie ma się co oszukiwać – stwierdził Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Holandii . – Jeśli dobrze rozumiem, pan Nawrocki miał się zaopiekować panem Jerzym, a zaopiekował się jego mieszkaniem – dodał.

Tusk także odniósł się do afery z Nawrockim

Co o tym mieszkaniu mówi sam Nawrocki? – Opiekowałem się starym schorowanym człowiekiem, który był przez lata moim sąsiadem. Wspomagałem go. Jest na to masa dowodów, do których nie sięgacie – mówił dziennikarzom w poniedziałek Karol Nawrocki , kandydat PiS na prezydenta.

– Ostatecznie skończyło się to tym, że jestem według prawa właścicielem mieszkania, do którego nie mam kluczy, bo ten człowiek w tym mieszkaniu mieszkał, a ja nie czerpałem żadnych korzyści finansowych. Do dziś ponoszę opłaty finansowe za to mieszkanie. To jest 28-metrowa kawalerka – wskazał.