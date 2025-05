Sanah zmieniła tytuł piosenki po prośbie maturzystki. Fot. Adam Jankowski/REPORTER

Początek maja to wyjątkowy czas dla absolwentów szkół średnich. Zaczynają pisać matury. W tym roku przystąpili do swojego pierwszego egzaminu 5 maja. Zaczęli jak zwykle od języka polskiego. Jedna z nastolatek w swoim wypracowaniu odniosła się do piosenki "ostatnia nadzieja", nagranej przez sanah w duecie z Dawidem Podsiadło.

Problem pojawił się jednak już po oddaniu arkusza maturalnego, bowiem dziewczyna zorientowała się, że do oryginalnego tytułu dodała jedno słowo za dużo. Mogłoby to zostać uznane za błąd kardynalny, a w rezultacie skutkować negatywnym wynikiem egzaminu.

Sanah zareagowała na prośbę maturzystki

Maturzystka napisała więc wiadomość do samej sanah. "Pisałam dzisiaj maturę i odwołałam się do twojej piosenki 'ostatnia nadzieja'. Niestety zapomniałam dokładny tytuł i napisałam 'Ostatnia umiera nadzieja'. Czy jest szansa, żebyś zmieniła tytuł tej piosenki do połowy lipca?" – zapytała.

Piosenkarka nie zostawiła tego bez odpowiedzi. Na InstaStory wrzuciła screen prośby swojej fanki i oznajmiła: "dziś przed maturą dodałam drugi tytuł piosenki 'ostatnia nadzieja'. Oto on: 'Ostatnia umiera nadzieja'. Obowiązuje on jako drugi tytuł do około połowy lipca".

Na youtubowym kanale sanah pod wspomnianą piosenką pojawił się dopisek: "alternatywny tytuł do około połowy lipca – 'ostatnia umiera nadzieja'".

Przypomnijmy, że to kawałek z albumu sanah "Uczta", który został wydany w 2022 roku. Znalazły się też na nim inne ciekawe duety m.in. z Igorem Herbutem, Grzegorzem Turnauem, Darią Zawiałow, Anią Dąbrowską, Arturem Rojkiem, Natalią Grosiak, Vito Bambino oraz z Kwiatem Jabłoni. Krążek w zaledwie dwa tygodnie od premiery osiągnął status złotej płyty, a pół roku później diamentowej – przekraczając liczbę 150 tys. sprzedanych egzemplarzy.