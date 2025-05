Nagły zwrot akcji w "Jeden z dziesięciu". Tak skończył ostatni rekordzista

Ostatnio w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" odbył się wielki finał. Wziął w nim udział m.in. Artur Łasiński, któremu udało się wcześniej zdobyć historyczny wynik. Okazało się jednak, że to nie on został zwycięzcą finałowego odcinka. Oto jak skomentował to sam uczestnik.