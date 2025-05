To pora na zmiany w polskiej armii

Generał Kukuła podsumował, że system ten jest "kompletnie nieadekwatny" do współczesnych potrzeb i zagrożeń. Podobnego zdania był szef BBN , Dariusz Łukowski, który wskazał, że problem nie leży w kompetencjach dowódców, lecz w słabości samej struktury, często przytłoczonej ogromem zadań.

Przykładem takiej sytuacji jest przypadek, w którym Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym nie ma realnego wpływu na dowodzenie Marynarką Wojenną. –Trzeba wrócić do starej zasady "szkolisz, dowodzisz, odpowiadasz" – stwierdził gen. Łukowski, cytowany przez TVN24.

Generał Kukuła zapewnił, że Sztab Generalny jest gotowy przedstawić rekomendacje dotyczące nowej struktury dowodzenia. Proponowane zmiany zakładają m.in. stworzenie Dowództwa Operacji Połączonych, które byłoby odpowiedzialne za utrzymywanie gotowości wszystkich rodzajów wojsk i koordynację ich działań. W czasie wojny to dowództwo miałoby zajmować się bieżącym dowodzeniem siłami zbrojnymi.

Równocześnie planowane jest utworzenie Dowództwa Transformacji, które odpowiadałoby za szkolenie żołnierzy oraz wdrażanie innowacji w armii. W czasie wojny to dowództwo miałoby także zarządzać szkoleniem rezerwistów i uzupełnianiem strat.

Dodał również, że nie ulega wątpliwości, iż system należy zmienić. Kluczowe jest pytanie kiedy? – Zawsze mówię, że jest najwyższa pora, żeby to zrobić. Nikt z wojskowych nie ma co do tego wątpliwości – mówił gen. Łukowski.