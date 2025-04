Szwedzki myśliwiec wystartował z Malborka. Odstraszył rosyjską maszynę

NATO poinformowało, że szwedzki myśliwiec stacjonujący w Malborku poderwał się do lotu w odpowiedzi na obecność rosyjskiego samolotu w pobliżu przestrzeni powietrznej Sojuszu. Okazało się, że była to maszyna rozpoznawcza Ił-20. Była to pierwsza taka akcja Szwedów na polskim niebie.