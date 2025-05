Oszuści prowokują kolizje na rondzie, by wyłudzić odszkodowanie. TO część metody "na gorący samochód" Fot. Dariusz Bloch/Polska Press/East News (zdj. poglądowe)

Oszustwo "na gorący samochód" to miks tradycyjnej kradzieży auta i wyłudzenia odszkodowania. Nie da się ukryć, że najbardziej narażeni na to są właściciele raczej nowszych samochodów i takich, do których są drogie części. Przy tym patencie jest tyle zachodu i grozi za to wiele lat odsiadki, że nie warto byłoby ryzykować dla niewielkiego zysku.

Oszustwo opisała "Gazeta Wyborcza" w rozmowie z detektywką, która tropi kierowców wyłudzających odszkodowania na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych. Mówi tam o kilku różnych nowoczesnych metodach złodziei. Najbardziej pomysłowe jest właśnie "na gorący samochód". Do tego łączy kilka pomniejszych trików, o których będzie na koniec.

Oszustwo "na gorące auto". Na czym polega krok po kroku?

Kupienie wraku aka "dawcy papierów": Złodzieje ściągają z zagranicy samochód po bardzo poważnej, nienaprawialnej szkodzie. Kluczowe są tu jednak dokumenty pojazdu. Często sam fizyczny wrak nawet nie trafia do Polski. Liczy się tylko jego legalna dokumentacja i numer VIN. Kradzież tego samego samochodu: Oszuści zlecają lub sami kradną pojazd zarejestrowany w Polsce. "Legalizacja" papierów i VIN: Skradzionemu w Polsce pojazdowi podmienia się numer VIN i przypisuje dokumentację pochodzącą od wraku sprowadzonego z zagranicy. W ten sposób skradziony pojazd zostaje "zalegalizowany". Inscenizacja wypadku i wyłudzenie odszkodowania: Taki "legalny" samochód jest następnie celowo uszkadzany np. poprzez upozorowanie kolizji na rondzie. Wszystko po to, by uzyskać odszkodowania z OC, które ma zrekompensować koszty poniesione na zakup dokumentów/wraku z zagranicy. Zgłoszenie kradzieży i sprzedaż na części: Po uzyskaniu odszkodowania za sfingowaną szkodę, zgłaszana jest kradzież tego samego samochodu. W rzeczywistości pojazd nie zostaje skradziony, lecz jest demontowany i sprzedawany na części. Pozwala to na dodatkowy zarobek. Potrójny zysk: oszuści zarabiają na uzyskaniu odszkodowania z OC ofiary, z własnego AC (zgłoszenie kradzieży) oraz ze sprzedaży części ze skradzionego samochodu. Zatarcie śladów: Zgłoszenie kradzieży powoduje, że dowód przestępstwa (samochód z przerobionym numerem VIN) "znika", co uniemożliwia np. badania mechanoskopijne pola numerowego i udowodnienie oszustwa.

"Rondziarze" czyhają na potencjalne ofiary. Jak wyłudzają odszkodowanie?

Do zainscenizowania kolizji w metodzie "na gorący samochód" może dojść na rondzie, gdzie łatwo o stłuczkę. To główne miejsce "pracy" tzw. "rondziarzy". Oni również oszukują, ale im chodzi tylko o wyłudzenie odszkodowania przez prowokowanie kolizji na rondach. Często są w stanie przekonać policjantów, że to oni są ofiarami.

– Wielu "rondziarzy" porusza się samochodami, do których nie ma zamienników, a części są drogie. Dzięki temu mogą otrzymać wyższe odszkodowanie. Jednak średni przedział to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych tygodniowo – wyjaśnia deketywka.

"Rondziarze" to jednak pikuś przy złodziejach celowo powodujących karambol na drogach szybkiego ruchu. Celowo rozbijają luksusowe samochody, by dostać pieniądze z odszkodowania. Bierze w tym udział kilka osób.

– W akcji udział biorą dwa czy trzy pojazdy. Na najczęściej dwupasmowej drodze szybkiego ruchu otaczają samochód ciężarowy. Jeden jedzie przed nim, drugi z boku, trzeci z tyłu, jako obstawa. Oczywiście są na łączach radiowych. Ten z przodu gwałtownie hamuje, ciężarówka też próbuje hamować, ale oczywiście nie wyrabia, więc próbuje zmienić pas na lewy, ale tam zajeżdża mu drogę drugi samochód i dochodzi do wypadku. Kierowca, który hamował, znika, a odszkodowanie idzie do kierowcy, w którego wjechała ciężarówka – mówi rózmówczyni "Wyborczej".