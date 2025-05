UW reaguje ws. zabójstwa na uczelni

W komunikacie dla mediów policja podała z kolei, że "nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala".

"Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął mężczyzna i zaatakował siekierą znajdujące się tam osoby. To 22-letni obywatel Polski" – dodano.