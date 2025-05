Polka nie dała żadnych szans swojej rywalce z Włoch. Mecz trwał tylko 66 minut. Iga Świątek pokonała Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0 w II rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Dlaczego więc spadła na niższe miejsce w rankingu? "Jako że polska tenisistka przystąpiła do turnieju jako obrończyni tytułu, to automatycznie straciła 990 pkt. Oznacza to, że spadła na czwarte miejsce w rankingu WTA Live. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka (10478 pkt), której odjęto 640 pkt za zeszłoroczny finał. Nieco mniej, ponieważ 390 pkt musi obronić trzecia Coco Gauff (6213 pkt). Na drugą lokatę niespodziewanie wskoczyła za to Jessica Pegula (6243 pkt)" podaje portal sport.pl.