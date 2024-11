Aryna Sabalenka namówiła Igę Świątek do nagrania wspólnego TikToka

Jak doszło do tego, że zawodniczki nagrały ten krótki filmik? Sabalenka opowiedziała o kulisach w wywiadzie dla WTA. – Oczywiście ja to wymyśliłam. Pomyślałam sobie, że muszę ją zapytać. Trenowałyśmy razem, więc to była dobra okazja. Podeszłam do niej i powiedziałam: Iga, mam pomysł. Ona na to: TikTok? Ja: Tak. Odpowiedziała: Zawsze mnie to męczy, ale spróbujmy – zdradziła Białorusinka.