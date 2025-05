Leon XIV przemówił do wiernych. Takie były jego pierwsze słowa

Kościół katolicki ma nowego papieża. Następcą Franciszka został kardynał Robert Prevost, który po wyborze przyjął imię Leon XIV. –Niech pokój będzie z Wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc – takie były jego pierwsze słowa do wiernych.