Radziecka sonda Kosmos 482. Dlaczego dopiero teraz ma spaść na Ziemię?

Nie byłoby w tym właściwie nic ciekawego, gdyby nie fakt, że w istocie jest obiektem niebezpiecznym. Została bowiem zaprojektowana do przetrwania wejścia w ekstremalną atmosferę Wenus, a to oznacza, że może bez większego problemu przetrwać wejście w atmosferę Ziemi i dotrzeć do jej powierzchni.

Co to znaczy, że Wenus ma ekstremalną atmosferę? Co prawda na wysokości ok. 50 km ma temperaturę zbliżoną do tej na Ziemi, ale im niżej, tym gorzej (z ludzkiej perspektywy). Wszystko przez to, że gęsta atmosfera (masa 93 większa od naszej) składa się głównie z dwutlenku węgla, a jej chmury z kropli kwasu siarkowego.