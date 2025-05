Do Sądu Okręgowego w Częstochowie trafi akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, w tym ojczymowi chłopca – Dawidowi B., który odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znęcanie się nad pasierbem i jego młodszym bratem oraz za przestępstwo o charakterze seksualnym wobec małoletniej, o czym pisze m.in. TVN24 .

Jest akt oskarżenia ws. śmierci Kamilka z Częstochowy

Magdalena B., matka dziecka, została oskarżona, jak opisuje portal, "o udzielenie pomocy swojemu mężowi Dawidowi B. w popełnieniu zabójstwa swojego syna Kamila M. poprzez pozostawienie pokrzywdzonego w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia, co doprowadziło do jego śmierci".

"Dom zły przy Kosynierskiej"

"Kamilek trafia do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Odwodniony, niedożywiony, brudny. Rozległe oparzenia powodują zakażenie organizmu. Lekarze wprowadzają go w śpiączkę farmakologiczną. Umiera po 35 dniach. Jest noc z 7 na 8 maja" – pisaliśmy wówczas na naszych łamach.

– Dzieci trzymali w zamknięciu. Kamilka nigdy nie było widać. Tylko Fabian i Dominik bawili się, a reszta siedziała w oknach i patrzyła. Kiedyś się ich pytam, dlaczego nie wychodzi najstarszy – co ma 20 parę lat – to mówili, że bajki ogląda. Zgłaszaliśmy to kuratorce, ale ona tylko pytała, czy pan J. (wujek Kamila – red.) nadużywa alkoholu, nic więcej – opowiadała nam wtedy sąsiadka.