Wkurzony Trump naciska na Ukrainę ws. rozmów z Rosją. "Zróbcie to teraz!"

Były prezydent USA Donald Trump wezwał Ukrainę do "natychmiastowego" przystąpienia do rozmów pokojowych z Rosją, które prezydent Władimir Putin chce rozpocząć 15 maja w Stambule. Stanowisko Trumpa wyraźnie różni się od podejścia europejskich przywódców, którzy nalegają, by negocjacje poprzedziło bezwarunkowe zawieszenie broni.