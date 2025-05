O spotkaniu z europejskimi przywódcami poinformował w piątek Wołodymyr Zełenski . Przekazał, że przeniesie to korzyści dla Europy, która z pomocą koalicji "będzie mogła z jej pomocą wzmocnić swoją istniejącą architekturę bezpieczeństwa".

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że pracują oni wspólnie, aby doszło do niezwodnego zawieszenia broni, które trwałoby co najmniej 30 dni. Podkreślił przy tym gotowość Ukrainy do tych działań.