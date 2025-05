Jeden z nich, czyli pilot samolotu, wskoczył od razu na trzecie miejsce najlepiej ocenianych zawodów, co już jest sporą niespodzianką. Poza podium są kolejne zawody medyczne, a także kolejna nowość: strażnik graniczny. – Nieprzerwana dominacja strażaków i ratowników medycznych na czołowych pozycjach oraz świetny debiut pilota samolotu pasażerskiego wskazują, że społeczne uznanie skupia się wokół zawodów niosących realną pomoc i odpowiedzialność za życie innych. Wysokie oceny tych profesji mogą być interpretowane jako wyraz zaufania obywateli do instytucji ratujących zdrowie i życie, szczególnie w kontekście współczesnych kryzysów – od pandemii po katastrofy naturalne i wypadki – przyznał Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Najmniej szanowane zawody to influencer i youtuber (tylko 13 proc. osób ich poważa). Polacy oceniają ich gorzej niż polityków, telemarketerów, księży czy nawet dziennikarzy! A jeszcze parę lat temu to była wymarzona praca dla nastolatków. Jednak to też się chyba zmienia (teraz chcą już zostać psychologiem, specjalistą IT lub lekarzem), bo ciągłe afery źle wpływają na wizerunek internetowych celebrytów.