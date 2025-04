1. Specjalista ds. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

2. Analityk danych (Data Scientist)

3. Inżynier robotyki

Automatyzacja procesów produkcyjnych i usługowych to już standard w wielu branżach. Inżynierowie robotyki projektują, programują i utrzymują roboty wykorzystywane w różnych branżach, od produkcji po medycynę.

4. Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

5. Bioinformatyk

6. Inżynier automatyk

Automatyzacja linii produkcyjnych wymaga specjalistów zdolnych do projektowania i wdrażania nowoczesnych systemów sterowania, co czyni inżynierów automatyków kluczowymi graczami w przemyśle.

7. Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

8. Trener / dietetyk

Coraz więcej osób uprawia sport bądź regularnie ćwiczy i świadomie się odżywia. Ludzie chcą wyglądać i czuć się coraz lepiej. Dlatego właśnie zawody trenera personalnego i dietetyka będą jeszcze bardziej się przenikać. Biorąc pod uwagę to, że społeczeństwo jest coraz starsze, na pewno pojawią się takie zawody jak trener osób starszych.

9. Specjalista ds. zdrowia psychicznego

10. Lekarz / pracownik usług medycznych

Z racji tego, że coraz bardziej dbamy o wygląd, popularne będą takie profesje jak chirurg medycyny estetycznej czy fizjoterapeuta, które już dziś cieszą się dużym powodzeniem wśród potencjalnych kandydatów do pracy. Przygotowanie się do kariery w jednym z powyższych zawodów może zapewnić nam dobre, stabilne dochody i satysfakcję zawodową z pomagania ludziom, bo przecież pieniądze to nie wszystko. Warto inwestować w rozwój kompetencji w tych obszarach, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się, przyszłego rynku pracy.