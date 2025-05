Rosja zapowiedziała czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad poligonem Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim – informują portale Militarnyj i Ukraińska Prawda. Ograniczenia mają obowiązywać od poniedziałku godz. 6 do wtorku godz. 16 czasu lokalnego. Choć oficjalny powód nie został podany, analitycy wskazują, że może to zwiastować testy rakiet balistycznych typu Oriesznik.

Rosjanie mogą testować pocisk Oriesznik

Według doniesień międzynarodowych agencji, Oriesznik osiąga prędkość ponad 10 machów, co czyni go wyjątkowo trudnym do przechwycenia dla standardowych systemów obrony powietrznej. Szacowany zasięg rakiety wynosi do 5 500 kilometrów, co pozwala jej razić cele zarówno w Europie, jak i Azji. System uzbrojony jest w od sześciu do ośmiu głowic.