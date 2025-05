Nocne Wilki i pocisk Oriesznik. Prowokacja tuż przy granicy z Polską

Wydarzenie zorganizowano 9 maja, ale głośno zrobiło się o nim dopiero teraz. Chodzi o nazwę "leszczyna". Jak zwraca uwagę Biełsat , leszczyna to po rosyjsku "oriesznik". "Oriesznik u granic Polski. Posadziły go Nocne Wilki" – brzmi tytuł artykułu na stronie stacji telewizyjnej nadającej w językach białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, między innymi ukraińskie media informują, że Rosja prawdopodobnie przygotowuje się do testów rakiety balistycznej średniego zasięgu typu Oriesznik . Wcześniej Moskwa zapowiedziała czasowe zamknięcie przestrzeni powietrznej nad poligonem Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim. Choć oficjalny powód nie został podany, analitycy wskazują, że może to zwiastować testy rakiet Oriesznik.

Według doniesień międzynarodowych agencji Oriesznik osiąga prędkość ponad 10 machów, co czyni go wyjątkowo trudnym do przechwycenia przez standardowe systemy obrony powietrznej. Szacowany zasięg rakiety wynosi do 5500 km, co pozwala jej razić cele zarówno w Europie, jak i Azji. System posiada od sześciu do ośmiu głowic.