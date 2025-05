– Przyszedłem do polityki ze służby w Polsce. Jestem politykiem właściwie od sześciu miesięcy. Kandydowanie na urząd prezydenta to mój start życia politycznego, a do dnia dzisiejszego przez całe życie nie byłem członkiem żadnej partii politycznej – powiedział w poniedziałek podczas debaty Karol Nawrocki.