Mocne spięcie Biejat i Mentzena podczas debaty. Poszło o płacenie alimentów

Magdalena Biejat zadała podczas debaty TVP, TVN i Polsatu pytanie Sławomirowi Mentzenowi. – Wielokrotnie pan mówił, że bicie dzieci jest okay. Przemoc przybiera też inne formy. To np. zaniedbanie albo niepłacenie alimentów. Mam do pana pytanie: czy tę formę przemocy wobec dzieci też pan popiera? Jakie jest pana stanowisko w sprawie właśnie alimentacji, alimentów i obowiązków płacenia przez rodziców? – chciała dowiedzieć się przedstawicielka Lewicy.