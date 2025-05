Prokuratura przekazała nowe informacje ws. dramatu we Wrocławiu Fot. Mateusz Kotowicz / REPORTER; Zdjęcie poglądowe

– Policja wykonała już wstępne czynności w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia i wstępnych ustaleń co do okoliczności. Na miejsce dojeżdża prokurator wraz z biegłym – przekazała prok. Karolina Stocka-Mycek z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Śledczy na tym etapie skłaniają się ku tezie, że na osiedlu przy ulicy Głównej we Wrocławiu doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. – Na tę chwilę wszystko wskazuje, że nie było tam działania osób trzecich, a doszło do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego. To znaczy, że partner zastrzelił panią, a później popełnił samobójstwo – dodała prokurator.

Dramat we Wrocławiu. Nie żyją dwie osoby

Jak podaje WP, kobieta zginęła niedaleko wejścia do klatki, z kolei mężczyzna miał wejść do bloku i tam zastrzelić siebie. Do dramatu doszło we wtorek rano (13 maja). Początkowo policjanci informowali o strzelaninie i dwóch ofiarach.

O tragedii na wrocławskich Stabłowicach jako pierwsze poinformowało Radio Wrocław. Policjanci przekazali, że na miejscu zginęły dwie osoby: mężczyzna w wieku 55 lat i kobieta w wieku 54 lat.

"Jak ustaliło Radio Wrocław, kobieta miała podjechać pod blok samochodem. Na widok mężczyzny, miała zacząć uciekać w kierunku klatki schodowej. Niestety, napastnik zdążył oddać w jej kierunku strzały" – podaje rozgłośnia.

W rozmowie z dziennikarzami świadkowie zdarzenia relacjonowali, że "o poranku kobieta z krzykiem biegła do jednego z budynków". – To o szóstej rano się działo. Gonił ją i zastrzelił. Później sam siebie – powiedział jeden z nich.

Radio Wrocław podaje, że kobieta i mężczyzna nie byli małżeństwem, ale mieli być parą.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem?

Pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 22 22 – Całodobowe centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

800 12 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowy)

116 111 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy)

116 123 – Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (czynny codziennie od 14:00 do 22:00)

112 – numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

: