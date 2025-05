O tragedii jako pierwsze poinformowało Radio Wrocław. Podano, że 13 maja rano doszło do strzelaniny przy ul. Głównej we Wrocławiu . Informację tę potwierdził komisarz Wojciech Jabłoński w rozmowie z Interią.

– We wtorek w godzinach porannych na ulicy Głównej we Wrocławiu doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym – przekazał. Na miejscu zginęły dwie osoby: mężczyzna w wieku 55 lat i kobieta w wieku 54 lat.