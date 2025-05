"Frankfurter Allgemeine Zeitung" tak komentuje krok Partii Pracujących Kurdystanu (PKK): "Zapowiedziane samorozwiązanie kurdyjskiej partyzantki PKK może nadać Turcji nowy kierunek (…) Ale droga do pokoju jest wciąż daleka, a sukces nie jest bynajmniej pewny (…) Obecnie wiele mówi się o demokratyzacji ruchu kurdyjskiego. Erdoğan najprawdopodobniej wykorzysta proces pokojowy do podzielenia sił demokratycznych i zapewnienia sobie kolejnej kadencji. Nie można wykluczyć, że Kurdowie dadzą się skusić prawami kulturalnymi i wycofają swoje poparcie dla uwięzionego kandydata na prezydenta największej partii opozycyjnej, Ekrema Imamoglu " – czytamy.

Zdaniem gazety w poprzednich wyborach Erdogan wielokrotnie i skutecznie wykorzystywał PKK jako wroga. "Ponieważ teraz może to być dla niego skończone, staje się oczywiste, że zbuduje nowy wizerunek wroga z Immamoglu" – uważa "FAZ".

Prasa o rozwiązaniu PKK. Daleka droga do pokoju

"W tym celu powinien zainicjować proces pokojowy. Kurdowie powinni otrzymać więcej praw, aby nie byli już traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Powinien również zapewnić, że poddane ostracyzmowi kadry PKK mogą zostać zintegrowane ze społeczeństwem. Jest to część planu, który został opracowany dziesięć lat temu, po rozmowach z PKK w tamtym czasie. Jednak ze strony tureckiego rządu niewiele słyszano o tych kluczowych kwestiach. Pojawia się zatem pytanie, czy gracze polityczni w regionie wykorzystają pole manewru otwarte przez koniec PKK" – pisze dziennik.

Regionalna gazeta "Straubinger Tagblatt" uważa, że to, czy historia PKK i walki zbrojnej naprawdę dobiegła końca, będzie zależeć od tego, czy Kurdowie, którzy stanowią około jednej piątej tureckiej populacji, otrzymają takie same prawa jak Turcy.

"Na przykład, czy ich przedstawiciele zostaną zwolnieni z więzienia. Dopiero okaże się, co Öcalan (więziony lider PKK – red.) wynegocjował dla siebie i Kurdów. A przede wszystkim, do czego nagle doszedł Erdoğan po całej demonizacji Kurdów. Czy liczy na głosy Kurdów za poprawką do konstytucji, która pozwoliłaby mu ponownie kandydować?" – zastanawia się gazeta.