SEAT: Fakty i liczby, które tworzą historię

77 modeli wprowadzonych na rynek 20 590 594 wyprodukowanych samochodów marki SEAT 938 451 wyprodukowanych samochodów marki CUPRA 78 662 zatrudnionych osób na przestrzeni lat Od 5 samochodów dziennie w 1953 roku do 3200 samochodów dziennie obecnie

Otwarta w 1993 roku fabryka, wraz z premierą drugiej generacji SEAT-a Ibiza i SEAT-a Cordoba, z miejsca wskoczyła na wyższy poziom produkcji, osiągając tempo 1500 aut dziennie. Dziś imponujący kompleks w Martorell, zajmujący powierzchnię 2 800 000 m², co odpowiada 400 boiskom piłkarskim, produkuje nowy samochód co 40 sekund, co daje oszałamiającą liczbę 3200 pojazdów dziennie. W ciągu 75 lat swojej historii SEAT S.A. wyprodukował imponującą liczbę 20 590 594 pojazdów.