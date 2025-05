"Kierowca samochodu to 53-letni Litwin. Sam wyszedł z samochodu, pozostała siódemka, która jechała busem, została w nim zakleszczona. Są to Polacy. Zginęły dwie kobiety i trzech mężczyzn. Pozostałe trzy osoby, w tym kierowca, trafili do szpitali" – relacjonował reporter TVN24, który był na miejscu tragicznego zdarzenia na S2.