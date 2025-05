Przełom ws. wypadku na A1. Sebastian M. trafi w końcu do Polski

"Pirat drogowy, który zbiegł do Dubaju, stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Gratuluję, Adamowi Bodnarowi i Prokuraturze Krajowej" – napisał w serwisie X w środę szef MSZ Radosław Sikorski.

Następnie przed budynkiem Prokuratury Krajowej prokurator Anny Adamiak mówiła, że sąd w ZEA nie znalazł podstaw prawnych do wstrzymania ekstradycji. – Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich stwierdził prawną dopuszczalność wydania Sebastiana M. do Polski – padło.

Śledcza pytana, kiedy faktycznie Sebastian M. może trafić do Polski, stwierdziła, że decyzja na może zapaść w najbliższym czasie.

"Dotarła do mnie bardzo dobra wiadomość ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W dniu 9 stycznia 2025 r. Sąd Apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego w połowie września 2023 r. na autostradzie A1" – napisał wówczas szef MS Adam Bodnar.