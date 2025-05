– Odkąd się o tym dowiedzieliśmy, Rafał Trzaskowski powinien jasno odciąć się od tych praktyk, jasno je potępić, jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie ma z tym nic wspólnego, i że ktoś w sztabie, kto był za to odpowiedzialny, po prostu poleci – powiedział Szymon Hołownia na antenie RMF FM.

Marszałek Sejmu stwierdził, że "nie możemy zamienić dzisiaj jednej grupy trzymającej władzę na inną grupę trzymającą władzę, czy z Pałacu Prezydenckiego, czy z innych miejsc". – Jeżeli ktoś na lewo kręcił i na lewo kupował reklamy w internecie, to my musimy to wiedzieć – przekonywał.