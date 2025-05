Jej prezes jeszcze do niedawna był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej. WP podała, że reklamy w formie nagrań były publikowane na facebookowych profilach "Wiesz Jak Nie Jest" i "Stół Dorosłych". Ich administratora (nie wiadomo, kim on jest) miało to kosztować ok. 420 tys. tys. zł, a w ostatnim tygodniu – przeszło 230 tys. zł, czyli "więcej niż wydał którykolwiek z legalnie działających komitetów wyborczych".