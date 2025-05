7 sygnałów, że twój partner nie jest gotowy na związek. Numer 5 najgorszy Fot. Pexels

Można mówić piękne rzeczy, planować wycieczki i wysyłać serduszka w wiadomościach, ale to codzienne zachowania pokazują, czy ktoś naprawdę jest gotowy na związek. Jeśli zauważasz którykolwiek z tych sygnałów – nie ignoruj ich. Prawdziwa dojrzałość w relacji zaczyna się od szczerości, także tej wobec siebie.

1. Unika rozmów o przyszłości

Kiedy temat wspólnego mieszkania, wakacji za rok czy planów na życie pojawia się w rozmowie, on nagle zmienia temat albo zaczyna żartować? To może być znak, że nie traktuje waszej relacji długoterminowo. Osoba gotowa na związek nie musi mieć planu na każde 10 lat do przodu, ale nie ucieka przed myśleniem o przyszłości.

2. Trzyma cię na dystans emocjonalny

Możecie spędzać razem całe dnie, ale jeśli unika rozmów o uczuciach, nie mówi, co naprawdę czuje i nie dopuszcza cię zbyt blisko – to nie przypadek. To forma ochrony siebie, ale też często znak, że nie chce się wiązać głębiej. Gotowość do związku to także gotowość do bycia wrażliwym.

3. Nie angażuje się w twoje życie

Nie pamięta ważnych dla ciebie dat, nie interesuje się twoimi sprawami, nie pyta, jak poszła rozmowa o pracę ani co słychać u twojej siostry? Partner, który myśli o wspólnej przyszłości, chce być jej częścią – także tej codziennej. Obojętność to nie neutralność, to brak zaangażowania.

4. Nie idzie na kompromis

Związek to nie układ "po mojemu albo wcale". Jeśli za każdym razem to ty ustępujesz, dostosowujesz się do jego planów, a on nigdy nie wychodzi z inicjatywą, by pójść na twoje ustępstwa – prawdopodobnie nie traktuje tej relacji poważnie. Gotowość do związku to także gotowość do negocjowania.

5: Ciągle trzyma "otwarte opcje" – to czerwona flaga

To zachowanie, które powinno zapalić ci w głowie wszystkie możliwe alarmy. Twój partner ciągle komentuje atrakcyjność innych, flirtuje, ma otwarte konta na aplikacjach randkowych "dla żartu" albo utrzymuje zbyt bliskie relacje z dawnymi miłościami, ma koleżanki czy przyjaciółki, z którymi jest podejrzanie blisko? To jasny sygnał, że nie zamierza się wiązać na serio. Trudno budować zaufanie z kimś, kto nie zamknął jeszcze poprzednich rozdziałów.

6. Znika, kiedy pojawiają się problemy

Wszystko jest dobrze, dopóki nie pojawia się konflikt. A kiedy już coś się dzieje – nagle znika, nie odpisuje, nie chce rozmawiać. Dojrzała relacja nie polega na unikaniu trudnych momentów, tylko na wspólnym ich przechodzeniu. Jeśli partner znika przy byle przeszkodzie, nie licz na to, że stanie przy tobie, gdy naprawdę będzie trudno.

7. Wysyła sprzeczne sygnały