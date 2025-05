Inspiracją do napisania piosenki była historia jej własnej rodziny, która musiała opuścić swoją ojczyznę i przez dekady mieszkała w Związku Radzieckim, zanim wróciła do Grecji w 1991 roku.

O czym jest "Asteromata" Klavdii? To piosenka Grecji na Eurowizji 2025

Turecki nadawca TRT zapowiedział wcześniej, że jeśli tekst piosenki okaże się – ich zdaniem – odnosić do ludobójstwa Greków pontyjskich (którego Turcja nie uznaje), złoży oficjalną skargę do Europejskiej Unii Nadawców. Rzecznik greckiego rządu, Pavlos Marinakis, odpowiedział, że Eurowizja to konkurs muzyczny, nie polityczny, i że "Asteromata" nie zawiera żadnych obraźliwych treści.

– To dialog między matką i córką, który opowiada o rozstaniu, o miłości, która pozostaje, nawet gdy ich drogi się rozchodzą. Słyszałam wiele różnych interpretacji tej piosenki, i to jest właśnie piękne w muzyce: każdy interpretuje ją na swój własny sposób. Zamykam oczy i z każdym wersem podróżuję dookoła świata – mówiła sama Klavdia.

– Nigdy nie zastanawiałam się, czy ten utwór nie jest za ciężki na konkurs. Chciałam czegoś, co całkowicie mnie wyraża. Nie poszłam zrobić czegoś, co pasuje, poszłam zrobić coś, co wygląda jak ja, reprezentuje mnie i jest mną – dodała reprezentantka Grecji, która zakwalifikowała się do finału i wystąpi w sobotę jako 17.