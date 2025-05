Eurowizja 2025: Kto wygra według bukmacherów?

Zdaniem bukmacherów pierwszą dziesiątkę dopełnią: Finlandia ( Erika Vikman z "Ich komme", 6 procent); Holandia (Claude z "C'est La Vie", 4 procent), Estonia ( Tommy Cash z "Espresso macchiato"), Izrael (Yuval Raphael i "New Day Will Rise"), Szwajcaria (Zoë Më z "Voyage"), Albania ( Shkodra Elektronike ze "Zjerm") – po 2 procent, a także Malta (Miriana Conte z "Serving") z 1 procentem szans na wygraną.

Które miejsca zajmie Justyna Steczkowska na Eurowizji?

To niewiele, ale prócz klasycznych kursów bukmacherskich coraz większą popularnością cieszą się prognozy tworzone z pomocą sztucznej inteligencji. Opierają się one na symulacjach setek tysięcy możliwych wyników finału Eurowizji, uwzględniając dane z kursów, wyników prób, popularności w sieci, a także przewidywane głosy jury i widzów. Według takich symulacji Polska może dziś zająć 12. miejsce z wynikiem około 129 punktów, co byłoby solidnym wynikiem.